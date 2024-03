Pronto soccorso e Cup, vertice all’Asp

ll Comitato consultivo aziendale dell’Asp di Enna ha incontrato il Commissario straordinario, Mario Zappia, nella riunione tenutasi nella Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I.

L’incontro tra Zappia ed il Cca dell’Asp

L’incontro segna il primo contatto ufficiale con il Commissario dopo la sua recente nomina. Il presidente del Cca, Tommaso Careri, ha accolto il Commissario a nome delle associazioni di volontariato e degli organismi di tutela che compongono l’organismo, fornendo un’illustrazione dettagliata della composizione e della metodologia di lavoro del Comitato consultivo.

I temi

Durante l’incontro, i rappresentanti delle associazioni hanno sollevato diverse criticità riguardanti alcuni aspetti dell’assistenza sanitaria locale. Il Commissario, accompagnato dal Direttore sanitario, Emanuele Cassarà, ha risposto illustrando gli interventi già attuati e quelli in corso per affrontare le problematiche rilevate, con particolare attenzione a questioni come il Centro Unico di Prenotazione (CUP) e il Pronto Soccorso.

La collaborazione

È stato sottolineato l’importante ruolo attribuito ai Comitati consultivi come rappresentanti degli interessi dell’utenza, e si è auspicato, da parte di tutti, l’instaurarsi di una collaborazione proficua e continua, nel rispetto dei ruoli, tra il Comitato consultivo aziendale e la direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.