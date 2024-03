Caro bollette, Cisl spinge per i risparmi, ecco come

“Il caro bollette continua ad essere argomento di grande attualità perché è un incubo economico per famiglie e piccole imprese”.

Lo dichiara la segretaria generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia che rilancia il tema delle “Comunità energetiche rinnovabili” che il 23 gennaio ha registrato un ulteriore aggiornamento legislativo con la pubblicazione, sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), del decreto che ne favorisce la costituzione.

Cosa sono le Cer

Le comunità energetiche rinnovabili sono gruppi o associamenti di cittadini, imprese o enti locali che si uniscono per produrre, consumare, gestire e immagazzinare energia proveniente da fonti rinnovabili in maniera collettiva. Il fine è quello di promuovere un modello energetico sostenibile e decentralizzato, che possa ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali, abbattere le emissioni di CO2 e ridurre il costo dell’energia per i partecipanti.

Queste comunità possono comprendere diverse forme, inclusi impianti solari condivisi, turbine eoliche o altre tecnologie rinnovabili, e possono beneficiare di politiche di incentivazione come tariffe agevolate o contributi per l’installazione e la gestione delle infrastrutture energetiche. Con il decreto legislativo , si favorisce la loro costituzione e si cerca di semplificarne il quadro normativo per facilitare la partecipazione e l’investimento da parte di cittadini e piccole imprese.

Pressing della Cisl sui Comuni

“Considerata la rilevanza dell’iniziativa – rimarca Carmela Petralia – Comuni ed enti devono dare massima diffusione alle CER che, ricordo, dovranno avere la forma giuridica di cooperative o associazioni. Potranno parteciparvi istituzioni, singoli cittadini, piccole e medie imprese, enti, cooperative, diocesi, associazioni. Lo strumento è di grandissimo rilievo perché unisce il doppio beneficio economico-ambientale: potrà favorire il drastico abbattimento dei costi delle bollette ed apportare effetti benefici all’ecosistema. Con le Comunità Energetiche Rinnovabili i cittadini potranno al contempo essere produttori e consumatori”.

La segretaria generale Cisl Ag Cl En, Petralia conclude ribadendo che “le CER sono un percorso virtuoso da battere per rinsaldare lo spirito delle comunità che nell’utilità collettiva devono trovare virtuose forme di collaborazione, utili per fronteggiare anche il dramma dello spopolamento”.

Foto tratta da Enel X