Caso Rugolo, udienza per ex comandante dei carabinieri

Udienza lampo per il colonnello Saverio Lombardi l’ex comandante dei carabinieri di Enna a processo per induzione indebita a dare o promettere utilità.

Acquisizione dei file audio

Su proposta del pm Michele Benintende, d’accordo le parti, saranno acquisite le trascrizioni e i file audio della conversazione intercorsa tra il colonnello dei carabinieri Lombardi, il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana ed il vicario della diocesi, Nino Rivoli.

Processo costola del caso Rugolo

Il processo a Lombardi è una costola dell’inchiesta sul sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato a 4 anni e 6 mesi lo scorso 5 marzo per tentata violenza sessuale, violenza sessuale continuata e atti sessuali con minore.

La tesi dell’accusa

Secondo l’accusa, l’ex comandante dei carabinieri avrebbe sconsigliato al vescovo di Piazza Armerina il conferimento dell’incarico ad un legale per via di un presunto coinvolgimento di quest’ultimo in una indagine per mafia. In cambio, avrebbe sperato in un appoggio del vescovo al suo conferimento della benemerenza di cavaliere del Santo Sepolcro.

La visita

Inoltre, nella prospettazione della Procura di Enna, sarebbe stato Lombardi a contattare il vicario del vescovo, Nino Rivoli, annunciando una sua visita per il caso Rugolo. L’imputato si sarebbe recato di sera e in borghese presso l’Episcopio di Enna. Il Tribunale non ha ammesso come testimone l’allora capo della squadra mobile Nino Ciavola, che ha guidato l’inchiesta. La prossima udienza sarà il 24 novembre.