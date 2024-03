Venerdì Santo, ecco dove parcheggiare

L’amministrazione comunale ha previsto delle aree dove parcheggiare in occasione del Venerdì Santo.

Area per i disabili

Sarà possibile recarsi in piazza Umberto I; viale Diaz-slargo Agenzia del territorio; viale Diaz-slargo senatore Romano (Madonnina); piazza Colajanni

Parcheggio degli autobus

In merito all’area di sosta degli autobus queste sono le zone individuate: piazza Europa e via della Resistenza-Enna bassa

Parcheggio per i camper

Per i camper ecco le aree stabilite dal Comune: piazza Europa, via della Resistenza-Enna bassa; Area camper service presso l’autoparco comunale

Parcheggi per le auto

Ecco dove potranno sostare le auto: piazza Europa; via della Resistenza-Enna bassa; piazzetta dello Stadio; parcheggio Pisciotto; piazzale inferiore cimitero o piazzale Beato Angelico.

Navette gratuite

Dalle 16:00 alle 2:00 ci sarà il servizio navetta che sarà gratuito per il Venerdì Santo

Navetta 1:

Piazza Europa – Via dello Stadio- Via Pergusa – parcheggio Pisciotto – Piazza Alessi e viceversa

Navetta 2:

parcheggio Pisciotto – Piazza Matteotti (Balata) – parcheggio Pisciotto

Navetta 3:

ospedale- terminal bus Enna bassa – Via pergusa – parcheggio Pisciotto e viceversa

Navetta 4:

ferrante – Università – Santa Lucia – Scifitello- Monte Cantina – Via dello Stadio- Piazza Europa – Via IV novembre – Piazza Europa – Via dello stadio – monte cantina – parcheggio Pisciotto – scifitello – terminal bus Enna bassa – Ferrante

NavettA 5:

Pergusa (piazzale ufficio postale) – ospedale – terminal bus Enna bassa – Via pergusa – nuovo parcheggio Pisciotto e viceversa

Con conseguente sospensione dei servizi urbani di base delle ore pomeridiane