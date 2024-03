Rifiuti, prove di intesa in aula per l’affidamento

Le previsioni erano di una seduta del Consiglio comunale dove ci sarebbero state scintille sul voto per l’approvazione del piano di intervento per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti alla società EcoEnnaServizi.

Del resto, le forze a sostegno del sindaco avevano deciso nei giorni scorsi di occupare l’aula per mettere pressione all’opposizione che, di contro, contesta le modifiche statutarie, volute dal primo cittadino, capaci di sottrarre potere di controllo al Consiglio comunale.

La tregua

Insomma, uno scontro politico duro, eppure nella giornata di ieri, nel giorno del giudizio, è esplosa la pace, forse sarebbe meglio chiamarla tregua tra gli schieramenti opposti, che, alla fine, hanno deciso di rinviare la seduta in attesa di trovare un accordo comune sull’affidamento del servizio per poi votarlo in aula. D’altra parte, essendo le forze equamente divise una intesa va, comunque, trovata.

La richiesta di sospensione di Vasapollo

Il sentore che vi fossero delle prove di intesa si è avuta quando il consigliere Rosario Vasapollo ha chiesto una sospensione della seduta di 30 minuti, messa ai voti dal presidente del Consiglio, Paolo Gargaglione ed accolta dal Consiglio comunale.

Campanile, “interlocuzione tra le forze politiche”

Al rientro in aula, la consigliere Rosalinda Campanile ha preso la parola, formulando una proposta, sostanzialmente a nome delle forze a sostegno del sindaco.

“E’ in corso una proficua – ha detto Campanile – ed intensa interlocuzione tra tutte le forze politiche in aula per definire questa vicenda che sta a cuore a tutti. La proposta, che credo sia condivisa, è quella di rinviare la seduta del Consiglio comunale entro una data ragionevole, tenuto conto delle imminenti festività pasquali. Con l’auspicio che al prossimo Consiglio si possa addivenire ad una soluzione condivisa.

Cardaci, “giusto un approfodimento”

Poco dopo la fine dell’intervento di Campanile, ha preso la parola Dario Cardaci che ha accolto la proposta.

“Questo era il nostro auspicio, ritenevamo giusto – ha detto Dario Cardaci – un approfondimento sulla tematica che portasse ad una convergenza complessiva non su un problema ma su un servizio essenziale per la città. Quindi, se qualche giorno di approfondimento si rende necessario per realizzare le giuste sinergie tra le forze politiche per arrivare ad una convergenza noi non possiamo che esserne soddisfatti. Prendiamo atto della proposta dell’avvocato Campanile, per conto delle forze a sostegno del sindaco, ed a nome delle forze di opposizione dichiariamo apertamente il nostro accordo ma va detto che l’urgenza è prioritaria”