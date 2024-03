Tagli alla sanità ennese, Cgil, “regalo di Pasqua”

“Non c’ che dire: un bellissimo regalo di Pasqua alla nostra già martoriata provincia”. Lo affermano con amaro sarcasmo Antonio Malaguarnera, segretario generale provinciale della Cgil, e Alfredo Schilirò, segretario provinciale della Funzione pubblica – Cgil, e Roberto Di Vincenzo, segretario provinciale dello Spi- Cgil in merito alla notizia legata al taglio dei soldi per la sanità ennese come denunciato dalla Spi Cgil Sicilia che accusa il ministro Fitto di aver usato le forbici nella rimodulazione dei fondi del Pnrr. La provincia di Enna è stata, secondo il sindacato, la più penalizzata in Sicilia, avendo perso il 40 per cento delle risorse programmate.

Quali sono gli ospedali ennesi

Andando nel dettaglio, ecco le cifre, destinate agli ospedali, che sarebbero state perse: 16,5 milioni in meno per l’ospedale Chiello di Piazza Armerina, oltre 22 milioni di euro in meno per il solo ospedale Umberto I di Enna, che subirebbe tre tagli da tre misure differenti, e non finisce qui; 7,9 milioni per l’ospedale di Leonforte.

“Parole di Fitto non convincono”

Non convincono i dirigenti provinciali della Cgil le rassicurazioni del ministro Fitto, per cui le opere, per le quali erano previsti questi 138 milioni di euro si faranno comunque con altre risorse ma senza specificare da dove saranno prelevate queste risorse. Escludono che possano essere quelle degli accordi di programma con la Regione Siciliana perché il governo regionale le ha già impegnate per altri interventi con la Delibera della Giunta dell’11 marzo.

L’appello alla deputazione ennese

Stando così le cose,” la Cgil ennese – dichiarano i tre dirigenti provinciali – è pronta ad assumere ed a mettere in atto tutte le iniziative per coinvolgere tutta la comunità della nostra Provincia, che ha pagato a caro prezzo scelte politiche sbagliate”. Fanno inoltre appello ai deputati regionale e nazionale di essere al loro e “fare fronte comune nell’interesse del servizio sanitario e di questo territorio”.

Silvano Privitera