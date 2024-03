Schifani a Piazza, Lantieri, “FdI non ha voluto mia presenza”

Diventano un caso politico le parole della parlamentare regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri, che, sulla sua pagina social, ha detto di aver rinunciato ad accompagnare il presidente della Regione, Renato Schifani, nel suo sopralluogo nella villa del Casale di Piazza Armerina perché non “gradita” da Fratelli d’Italia, come svelatole dal segretario regionale, Marcello Caruso.

Le parole di Lantieri

“Come giusto ero pronta ad accompagnarlo – dice Lantieri – quando il Segretario regionale del mio partito FI mi ha chiesto di evitare di accompagnarlo perché FDI aveva fatto sapere che non condivideva che io andassi così come non sarebbero andati neanche loro. Per non creare problemi al mio Presidente ho rinunciato, seppur a malincuore, ad essere presente. Mi è molto dispiaciuto dover constatare la presenza del sindaco e dell’onorevole Longi entrambi di FDI”.

“Il segretario di Fi mi doveva difendere”

La parlamentare regionale di Forza Italia critica il comportamento del segretario regionale di Forza Italia. “Credo che il segretario regionale di FI – scrive Lantieri – avrebbe dovuto sin dall’inizio difendere il mio diritto di unica parlamentare della coalizione della Provincia e per di più di Piazza Armerina ad essere col Presidente e comunque è inconcepibile che FDI abbia prima posto condizioni alla mia presenza e poi si siano presentati alla visita”.

“Amareggiata, farò mie valutazioni”

Infine, la parlamentare regionale, nel dichiararsi delusa, non nasconde di voler ridiscutere il suo rapporto col partito. “Sono molto amareggiata e ingiustamente trattata. Stanno succedendo troppi fatti che testimoniano poco rispetto alla mia persona e credo sia giusto che io faccia le mie valutazioni” conclude.