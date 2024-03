Lo Vetri colto da infarto, ricoverato in ospedale

Operato d’urgenza, all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, per un infarto, ma adesso è fuori pericolo, sta bene, seppure dovrà rimanere ricoverato, per qualche giorno, in osservazione. Carmelo Lo Vetri, 43 anni, giovane e battagliero consigliere comunale d’opposizione, ma anche l’inventore del “Joker Show Italia Quiz Game“, aveva accusato i primi malori giovedì scorso, ma sembravano sintomi influenzali.

L’intervento al Sant’Elia

Domenica scorsa il disturbo si è acuito, così la decisione di correre subito al pronto soccorso del nosocomio ennese dove i medici hanno capito subito che in atto c’era qualcosa di serio. Quindi, la decisione immediata di trasportarlo al Sant’Elia di Caltanissetta.

Ricoverato all’Umberto I di Enna

Subito operato, Carmelo è stato successivamente trasferito all’Ospedale di Enna, nel reparto di terapia intensiva. Tutta la classe politica xibetana si è stretta, con un abbraccio virtuale, al consigliere comunale. Dai colleghi di coalizione, agli avversari politici, augurano una pronta guarigione a Carmelo Lo Vetri.

Il messaggio del sindaco

Il sindaco Piero Capizzi, da anni avversario in campo politico, ascoltato da Vivienna, ha subito dichiarato: “Dispiaciuto per l’accaduto, auguro, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, una pronta e completa guarigione a Carmelo Lo Vetri”. Auguri di una pronta ripresa anche dai colleghi della maggioranza consiliare. Tutti si augurano che Carmelo possa trascorrere una serena Pasqua insieme alla moglie e alla loro piccola Ginevra.

Francesco Librizzi