Pallavolo femminile, 2 squadre ennesi puntano alle semifinali

Agrigento, Caltanissetta ed Enna . Sono i tre territori che a partire dal prossimo 6 Aprile si giocheranno l’accesso alle semifinali per la promozione in serie D di pallavolo. Le squadre : Limpiados Volley , C.S Athena , Aragona, e Vigata rappresenteranno il territorio di Agrigento, Polisportiva Armerina e Pallavolo Regalbuto quello di Enna e Santa Barbara Sommatino e volley Gela il territorio di Caltanissetta . Le otto squadre daranno vita , senza dubbio, a un torneo di prima divisione femminile che si preannuncia piuttosto avvincente per la qualità dei rispettivi team’s che fanno parte del Comitato Federale territoriale Fipav Akranis . C’è da ricordare che queste Società Sportive hanno superato la prima fase del campionato , classificandosi tra le prime quattro nei rispettivi gironi. La particolarità di questo campionato sta proprio nel fatto che a partecipare sono squadre che appratengono a terriitori diversi e se si considerano le partecipazioni ai campionati giovanili di Gangi e Castellana Sicula , i territori diventano quattro , la maggior parte dei quali ubicati nei territori del centro della Sicilia. Ma torniamo alla prima divisione. Le favorite ? E’ d’obblico citare le formazioni del Volley Gela , Sommatino , Aragona , Vigata e Athena ma bisognerà tenere d’occhio Regalbuto , Piazza Armerina e Limpiados che hanno dimostrato di poter competere alla pari con le formazioni più attrezzate. Si disputeranno due partite secche di andata e ritorno con l’eventuale golden set, chi vincerà accederà alle semifinali dove soltanto due potranno accedere alla finalissima sapendo però che le due finaliste avranno già guadagnato la promozione in serie D.