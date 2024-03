Via Capuana, la Regione stanzia 140 mila euro

Centoquarantamila euro dalla Regione siciliana per il ripristino del tratto di via Capuana, a Valguarnera, strada centrale del paese che costeggia l’entrata della scuola Media “Angelo Pavone”.

A comunicare il finanziamento il dipartimento regionale della Protezione civile che concede, su pressante richiesta dell’amministrazione Draià, tale somma. Sono state tante infatti negli anni, le lamentele e le segnalazioni delle istituzioni scolastiche e dei residenti che hanno manifestato tutto il loro disappunto per le condizioni in cui era ridotta l’arteria.

La petizione

Tanto da indurre qualche anno fa 90 famiglie circa a firmare una petizione popolare nonché una mozione votata bipartisan dall’aula consiliare, per l’ampliamento della carreggiata e la messa in sicurezza della strada. Tutto ciò a seguito principalmente degli eventi metereologici eccezionali che hanno causato, in particolare nel 2021 con le abbondanti piogge, un grave dissesto del tratto di strada in oggetto. Il Comune di Valguarnera con ultima nota del febbraio scorso, aveva rappresentato l’importanza di questa arteria che consente non solo l’accesso dei residenti, degli insegnanti e degli alunni nell’area in

questione, ma anche la via d’accesso al costruendo asilo nido di contrada Montagna.

Piano di Protezione civile

Tra l’altro nel nuovo piano di prevenzione e pianificazione di Protezione civile in corso di aggiornamento, il Comune ha inserito l’arteria stradale come alternativa via di esodo per gli alunni, operatori scolastici e

per i residenti in caso di calamità. La somma- ha tenuto però a precisare la Protezione civile- sarà erogata dopo la positiva verifica del suddetto aggiornamento. Nel frattempo tuttavia, l’ente regionale ha attivato con atti, tutte le procedure necessarie per far fronte alle esigenze della comunità volte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché alla prevenzione dei rischi sul territorio.

Il sindaco Draià

Soddisfatto il sindaco Draià: “Lavoro ed impegno- dichiara- premiano sempre. Dopo la messa in

sicurezza della via Simeto, entro giugno inizieranno i lavori della messa in sicurezza di via Capuana, completando così la riqualificazione del quartiere. Abbiamo iniziato con la costruzione del nuovo plesso Pavone, in corso ci sono i lavori della ristrutturazione dell’asilo nido e presto la strada che condurrà ad esso verrà messa in sicurezza”. La sindaca per il finanziamento ottenuto, tiene molto a ringraziare il dipartimento Protezione civile e l’assessore regionale Luca Sammartino per l’interessamento e il supporto.

