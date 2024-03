Dolci pasquali, vince il fai da te e “a cuddura cu l’ova”

In più di quattro famiglie su 10 (43%) si preparano quest’anno in casa i dolci regionali tipici della Pasqua, con un deciso ritorno delle tradizioni delle ricette contadine tramandate di generazione in generazione.

Cosa preparano ennesi e siciliani

Nella nostra tradizione c’è la cuddura cu l’ova, che è un impasto dolce, simile a una pasta frolla, che contiene uova sode intere, impasto che viene poi decorato con zuccherini colorati, cotto in forno e, a volte, completato successivamente con glassa bianca.

Le tradizioni contadine

Il dato emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ sulla Pasqua degli italiani in occasione della prima mostra delle specialità territoriali pasquali al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo a Roma, con i cuochi contadini al lavoro per insegnare a cittadini e turisti le specialità più golose provenienti dalle antiche ricette delle campagne italiane.

Il ritorno della cucina fai da te

Se la colomba resta il dolce preferito dagli italiani, con il 69% delle preferenze rispetto al 63% delle uova di cioccolato – sottolinea la Coldiretti – si consolida il fenomeno del ritorno della cucina casalinga fai da te con la riscoperta dei dolci della tradizione