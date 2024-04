“A Paci”, tragedia sfiorata, uomo colto da malore

Tragedia sfiorata, nella giornata di domenica, durante il rito pasquale della “Paci” che si è tenuto nella tradizionale piazza Duomo.

Il malore

Un uomo è stato colto da un malore mentre attorno a se c’erano tantissime persone ma non è stato possibile prestargli immediatamente le cure appropriate in quanto non c’erano nelle vicinanze dei presidi di primo soccorso, come qualcuno, nel corso di quei minuti concitati, ha fatto notare.

Momenti di tensione

La situazione, nel volgere di pochi minuti, è diventata allarmante per via delle condizioni di quell’uomo, per cui sono arrivate al centralino del 118 numerose richieste di intervento, tutte convergenti su piazza Duomo.

L’arrivo dell’ambulanza

E così, si è dovuto attendere l’arrivo dell’ambulanza per prestare soccorso alla vittima che è stata curata. Chissà se in occasione della “Spartenza,” prevista per la prossima domenica, si porrà rimedio.

Massimo Greco