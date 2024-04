Pasqua sicura, 16 sanzioni e 3 auto sequestrate

Tra il 29 marzo ed il primo di aprile sono state 471 le persone controllate e 309 i veicoli controllati; 16 le contestazioni di violazioni delle norme del codice della strada e 3 le auto sequestrate. Sono i numeri dell’operazione Pasqua sicura che ha visto in campo le forze dell’ordine, tra cui polizia, carabinieri, polizia municipale e finanzieri. Nel complesso, sono state 50 le pattuglie che hanno preso parte ai controlli.

Le sanzioni

Le violazioni più ricorrenti sono stati il mancato uso della cintura di sicurezza e l’alta velocità. Il dispositivo di sicurezza è stato coordinato dal questore di Enna, Salvatore Fazzino.

Il periodo storico

“La ricorrenza delle festività pasquali di quest’anno, inserite in un periodo storico particolarmente delicato a causa di eventi di estrema gravità, quali il perdurare del contesto internazionale e, da ultimo, l’attentato terroristico compiuto nei giorni scorsi a Mosca, ha reso necessario la predisposizione di servizi di controllo e vigilanza interforze a protezione del maggior afflusso turistico in provincia” si legge in una nota della questura di Enna.