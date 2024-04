Collegio dei rettori delle Confraternite, Cda si è dimesso

Si è dimesso il consiglio di amministrazione del Collegio dei Rettori. Le dimissioni, confermate sollo oggi, sarebbero avvenute nel pieno dei riti di Pasqua, il sabato Santo.

Chi sono i dimissionari

Tra i dimissionari il presidente Mario Cascio, rettore della Confraternita di Maria Santissima di Valverde , Fabio Garofalo, Cuore di Gesu’, Francesco Petralia, dello Spirito Santo, Savio Greco , Crocifisso di Pergusa e Sabato Anicito , Maria S.S Immacolata.

Le cause della crisi

All’origine della crisi ci sarebbe una lettera inviata al sindaco di Enna, Maurizio Dipietro e al Segretariato dello Stato Vaticano da monsignore Vincenzo Murgano, risentito perchè la Collegiata Chiesa Madre non sarebbe stata invitato alla presentazione della Settimana Santa al Parlamento Europeo che si è tenuta ai primi di marzo. L’invito era stato girato al Comune di Enna e al Collegio dei Rettori, dall’europarlamentare agrigentina Annalisa Tardino. Secondo indiscrezioni l’esclusione della Chiesa Madre e del monsignor, che probabilmente avrebbe gradito che comune e collegio dei rettori lo coinvolgessero, avrebbe configurato una offesa insanabile.

“Sono dimissioni personali”

Ma il CDA del Collegio dei rettori delle confraternite ennesi provano a gettare acqua sul fuoco “Le nostre dimissioni hanno motivi personali strettamente familiari – dice Mario Cascio attraverso il suo addetto stampa – Il nostro CDA comunicherà a breve la data utile per le nuove elezioni, perché il Collegio dei rettori è un organo importante per la città che non può rimanere a lungo senza governo”. Di fatto quelle dimissioni depositate il giorno prima di Pasqua raccontano di frizioni insanabili tra monsignor Murgano e alcuni rettori delle confraternite. Di fatto la Chiesa Madre, che custodisce la Spina Santa, avrebbe voluto avere un ruolo di primo piano a Bruxelles, ed invece non è stata invitato.

Mario Cascio, era stato eletto presidente del Collegio dei rettori delle Confraternite di Enna nel dicembre del 2022. Sarebbe dovuto rimanere in carica fino al dicembre del 25. Cascio è succeduto a Gaetano Di Venti, rettore della confraternita del Santissimo Salvatore. Il Collegio la cui costituzione risalirebbe al 1700, è divenuto un punto di riferimento per l’organizzazione delle funzioni religiose di Enna e un esempio per le altre confraternite esistenti nel vasto territorio Diocesano.