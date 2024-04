Crisi politica, “stupore per uscita del Mpa”

“Apprendiamo con stupore delle dimissioni della vice presidente del consiglio, dei quattro assessori Cardaci, Catalano, Di Venti e Romano (tre dei quali erano già stati indicati quali oggetto di un rimpasto condiviso da tutta la coalizione) e della decisione del gruppo del MPA di non proseguire l’impegno amministrativo”.

Lo affermano 8 consiglieri che sostengono l’amministrazione Dipietro in merito alle dimissioni, ormai formali, dei 4 assessori del Mpa e della vicepresidente del Consiglio mentre non c’è alcun cenno al passo indietro di Francesco Alloro, esponente di Italia Viva, che ha rotto con il suo partito.

I firmatari del documento

Il documento politico porta la firma di Italia Viva (Nico De Luca, Roberto Mistretta, Massimo Rizza), Siamo Enna (Rosalinda Campanile), Uniti per Enna (Paolo Gloria e Rosario Vasapollo), Liberamente (Biagio Scillia), Gruppo Misto (Gaetana Palermo).

“Mesi fa, in un ritrovato – scrivono gli esponenti dell’amministrazione – clima di serenità si era deciso all’unanimità delle forze politiche e consiliari di maggioranza di dare più solidità politica alla squadra di governo e conseguentemente di rafforzare l’azione amministrativa in vista del completamento del mandato elettorale ed in prospettiva futura”.

La mano tesa al Mpa

Nello stesso documento, però, viene tesa la mano agli autonomisti. “Dopo nove anni di sostegno leale, determinato e determinante – si legge nel documento – da parte di questi amici alcuni dei quali hanno ricoperto la carica di vicesindaco (Francesco Colianni, Francesco Comito e Ornella Romano), dopo che il medesimo gruppo ha condiviso tutte le battaglie a fianco del governo Dipietro non avrebbe alcun senso politico che ci perdessimo all’ultimo miglio quando abbiamo il compito di completare al meglio l’opera e di progettare insieme una nuova esaltante esperienza di governo cittadino”.

“Auspichiamo di ritrovare quelle ragioni umane, politiche e amministrative che per nove anni ci hanno consentito, con il prezioso apporto degli amici del MPA, di raggiungere grandi risultati in una città che abbiamo trovato sporca, senza investimenti e mal governata alla quale abbiamo cambiato in meglio il volto” si legge nella nota.

“Non si torna indietro”

Le forze consiliari a sostegno del sindaco, lanciano allo stesso l’invito a proseguire.

” Nel frattempo, continueremo – si legge nel documento – la navigazione secondo la rotta che ci siamo dati insieme consapevoli che l’alternativa di governo che si profila all’orizzonte riporterebbe la città indietro di molti anni riconsegnandola alle pratiche delle clientele, degli sprechi, delle inefficienze e dei privilegi ai soliti amici degli amici. Chiediamo al Sindaco di proseguire con la determinazione e l’impegno che ha sempre garantito certi che i nostri concittadini sanno apprezzare il lavoro svolto e sapranno giudicare competenza, passione e coerenza di tutti noi”