Enna calcio, Montesano accarezza il sogno della D

“Ripartiamo dopo due settimane di sosta e siamo al rush finale, mancano quattro partite e abbiamo il dovere di spingere al massimo per inseguire un sogno”. Sono le parole dell’ad dell’Enna, Fabio Montesano a due giorni dalla sfida con il Milazzo che si disputerà al Gaeta. Il campionato torna dopo la pausa e per i gialloverdi è necessario il successo, riprendendo la corsa verso la promozione diretta in serie D.

La gara con il Milazzo

“Il Milazzo si è dimostrata formazione importante – dice Montesano – in questo campionato, con una classifica di assoluto livello e per questo merita grande rispetto e massima attenzione da parte nostra. Per questo ci siamo preparati al meglio. Il Mister Campanella e il suo Staff hanno preparato l’incontro con grande attenzione e concentrazione. La città tutta vive ormai da diverse settimane questo evento sportivo che, per il risultato in ballo, diventa fondamentale. Avverte e percepisce che siamo vicini ad un traguardo ma che occorre ancora uno sforzo. Anche noi siamo consapevoli di tutto ciò, nonostante però sia difficile vivere con distacco tutta questa euforia”.

L’appello ai tifosi

L’ad lancia un appello alla tifoseria per riempire lo stadio. “Facciamo – dice Montesano – dunque appello ancora una volta a tutta Enna, affinché lo stadio Gaeta possa essere pieno in ogni ordine di posto. I nostri meravigliosi sostenitori devono essere il dodicesimo uomo in campo come lo sono stati tutto l’anno e per questo ci sentiamo di fare un forte plauso alla nostra comunità. La squadra, lo staff tecnico e anche la società lo meritano e l’auspicio è quello di vedere – così come chiesto da alcuni gruppi di tifosi in questi giorni – un “Gaeta” tutto gialloverde”.