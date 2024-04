Spaccia droga agli studenti, giovane bloccato

Spacciava droga agli studenti che si recavano nella struttura per minori in cui era ospite. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Nicosia che, nelle ore scorse, hanno eseguito nei confronti dell’indagato, un 18enne, la misura cautelare dell’obbligo di dimora in questo stesso locale, a Nicosia, come disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, che ha firmato il provvedimento.

Le indagini

Si tratta di una indagine condotta dal personale della Squadra mobile di Enna e del commissariato di Nicosia nel corso della quale sono emersi diversi episodi di compravendita di droga gestiti dal giovane.

I clienti del pusher

Tra i suoi clienti abituali ci sarebbero stati molti minorenni, soprattutto in concomitanza con l’orario scolastico e nei pressi della struttura per minori dove si trova il 18enne.

Cosa prevede la misura

Secondo quanto prevede la misura emessa dal Gip di Enna, il giovane non potrà allontanarsi dalla struttura dalle ore 20.00 alle ore 06.00.