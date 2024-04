Valguarnera, arriva contributo da 120 mila euro

Assegnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Comune di Valguarnera per il sostegno ai Comuni marginali, la somma di euro 119.257 mila, relativa all’annualità 2022.

Sostegno ai Comuni svantaggiati

E’ un intervento di sostegno alle popolazioni residenti nei Comuni svantaggiati per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Tra i beneficiari il Comune di Valguarnera, che già per l’annualità precedente ha ricevuto la medesima somma, la stessa la riceverà per l’annualità 2023, per un totale complessivo di euro 357.771 mila.

Il nodo dello spopolamento

Si tratta di risorse volte a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni colpiti dallo spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi

alle persone e alle attività economiche.

L’impiego delle risorse

La Giunta municipale di Valguarnera con propria delibera n. 32, ha deciso per l’annualità 2022 di destinare il contributo concesso per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole, attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune, al fine di intraprendere nuove attività economiche nel territorio comunale che siano regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, per l’importo massimo di euro 30 mila, ad ogni avente diritto.

Il decreto

Il decreto presidenziale prevede che l’Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo dovrà procedere alla redazione di apposito avviso pubblico per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria.

I passi del Comune

A tale riguardo l’Amministrazione comunale ha deciso di demandare le procedure per la concessione dei

contributi al responsabile del 3^ settore “urbanistica, ambiente e territorio” Vittorio Giarratana che dovrà predisporre apposito avviso per l’avvio della procedura di assegnazione e la redazione di appositi avvii

per le modalità di selezione e requisiti di accesso.

Rino Caltagirone