Enna verso la D, Veneroso, “chiuderemo presto i conti”

“Volevamo vincere e ci dispiace non aver regalato questa gioia ai tifosi ma abbiamo il destino sempre nelle nostre mani e cercheremo di chiudere i conti quanto prima”.

Sono le parole dell’attaccante Mauro Veneroso al termine della gara al Gaeta, finita 3-3 ma c’è rammarico nella squadra per aver fallito l’occasione per allungare ancora in classifica sul Paternò che ha perso, ancora una volta, in casa, abdicando ad ogni ipotesi, seppur remotissima, di una rimonta clamorosa.

Mancato il cinismo

Del resto, i gialloverdi sembrano aver messo le marce basse: secondo pari dopo il derby con la Leofortese. Eppure, nel secondo tempo, la squadra avrebbe potuto fare il quarto gol ma è mancato il solito cinismo.

Bellomo, “peccato per il gol nel finale”

“Peccato per il gol subito nel finale – ha detto Roberto Bellomo che ha sostituito Campanella squalificato – ma in ogni caso siamo felici per la reazione perché non dimentichiamoci che eravamo sotto di due reti in avvio. Abbiamo poi sprecato tanti gol anche dopo essere passati in vantaggio e avremmo potuto chiudere la partita ma ci sta perché non si può sempre essere lucidi”.