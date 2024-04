Enna, finalmente si gioca, la città si colora di gialloverde

Finalmente, si gioca. Domani alle 16 al Gaeta, l’Enna tornerà in campo ed avrà di fronte una delle squadre più difficili da battere: il Milazzo.

Il successo all’andata

I messinesi non perdono dalla gara di andata, quando furono i gialloverdi con Arquin e Cocimano a portare a casa i tre punti. Il presidente dell’Enna, Luigi Stompo, ritiene che la pausa abbia fatto bene alla squadra, protagonista di uno sforzo fisico notevole che, comunque, le ha consentito di portare a sei i punti di vantaggio sul Paternò.

Stompo, “era doveroso tirare il fiato”

“E’ stata un’attesa vissuta – dice Stompo – serenamente dopo due settimane di sosta e una corsa folle con un ruolino di marcia impressionante dell’Enna. Era doveroso tirare un po’ il fiato per riacquistare lucidità: adesso ci troveremo di fronte un Milazzo che non perde esattamente da un girone ed è una signora squadra. Questo aspetto in un certo senso sarà anche uno stimolo in più per noi perché ci consentirà di affrontare la gara con la concentrazione giusta”

Presidente, c’è entusiasmo in città, lo sente?

E’ difficile mantenere i piedi per terra e controllare l’euforia: questa atmosfera si respira in ogni angolo della città, noi però dobbiamo cercare di lasciare fuori tutto ciò per fare in modo che siano tutti concentrati per questi ultimi quattro incontri. Sono certo che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, affinché ci spinga per raggiungere il nostro sogno”.