Sp 41, scontro tra auto e trattore, 2 feriti in ospedale

Pauroso incidente stradale, nelle prime ore del mattino, sulla Provinciale 41, nel territorio di Centuripe.

I mezzi coinvolti

Nello scontro, sono rimasti coinvolti una macchina ed un trattore: i due conducenti, che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, sono stati trasportati al Pronto soccorso per degli accertamenti.

Le condizioni dei feriti

Le loro condizioni, stando ad alcune fonti investigative, sarebbero tutto sommato soddisfacenti, uno, in particolare, avrebbe anche detto di stare bene, per cui, a suo parere, non sarebbe stato necessario il trasferimento in ospedale.

Le indagini

I soccorritori, però, lo hanno convinto a compiere degli accertamenti prima di fare ritorno nella sua abitazione. Tutte da chiarire le cause che hanno determinato l’incidente, forse la distrazione e la velocità potrebbero avere giocato un ruolo determinante nell’impatto.