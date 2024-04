Escursioni per disabili, consegnate a Troina 2 jolette

Il sindaco di Troina, Alfio Giachino, ha consegnato, in occasione dell’Assemblea regionale del club alpino italiano, che ha scelto come sede di quest’anno Troina, due jolette ai volontari della sede di Troina.

Cosa sono le jolette

Le jolette sono dei dispositivi meccanici che consentono l’accesso ai percorsi naturalistici e scoscesi a chi ha disabilità motorie. Si consentirà la piena fruizione dei luoghi con un servizio dedicato che verrà effettuato in sinergia con i volontari del Cai. “C’è ancora moltissimo da fare in tema di accessibilità dei luoghi a tutti…ma con determinazione proseguiamo in questa strada” dice il sindaco di Troina.

La gestione del sentiero di monte Muganà

“Insieme al deputato regionale Fabio Venezia, che materialmente ha redatto gli atti per conto del Comune, abbiamo anche siglato con il Cai la convenzione per la gestione del sentiero naturalistico di monte Mugana’. Il Cai Troina si occuperà della promozione e valorizzazione del sentiero e delle piccole manutenzioni” dice il sindaco di Troina, Alfio Giachino