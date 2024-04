Rifiuti, Draià, “sui dati alla Commissione solo un equivoco”

“C’è stato solo un equivoco in un dato che è stato tempestivamente corretto e comunicato”. Lo afferma il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià, che replica al consigliere comunale del Pd, Giuseppe Speranza, il quale, nelle ore scorse, ha denunciato la mancanza di informazioni fornite dal Comune relative a dei dati inerenti il servizio della nettezza urbana, assolutamente necessari per il lavoro della Commissione speciale sui rifiuti.

Lo stesso esponente dell’opposizione ha anche annunciato di volere informare la Procura della Repubblica di Enna perché si possa fare luce sulla vicenda.

“Può recarsi in Procura, siamo tranquilli”

“Che informi la Procura noi siamo tranquilli e sempre disponibili ad essere sentiti. Il consigliere Speranza ormai è annebbiato dal livore. E va avanti con la sua caccia alle streghe. Ormai mi sono abituata alle sue accuse sterili ed infondate dichiara che l’assessorato all’energia disapplica le norme sulla trasparenza” ha detto il sindaco di Valguarnera, dichiarando di non temere una eventuale azione della magistratura.

“Per il resto oggi più che mai vado avanti nell’amministrare la nostra comunità e ringrazio tutti i dipendenti che nonostante tutto lavorano seriamente e che non sono marionette a comando hanno lavorato e lavorano non per i Sindaci ma per la comunità” ha concluso il sindaco Draià.

Rino Caltagirone