Rifiuti, Comune non fornisce dati, “informeremo la Procura”

I dati richiesti reiteratamente agli uffici preposti del Comune di Valguarnera non arrivano ed il presidente della commissione speciale sui rifiuti Giuseppe Speranza, indispettito per la lunga attesa, chiederà nei prossimi giorni ai componenti della stessa, l’autorizzazione ad informare l’autorità giudiziaria per verificare se esistano responsabilità di natura penale.

La nascita della Commissione

Commissione, come si ricorderà, nominata dal consiglio comunale a metà dicembre scorso ed insediatasi nei primi di febbraio, ma che mancando alcuni dati ritenuti essenziali non può espletare il proprio mandato. E dire che il consiglio aveva dato 90 giorni di tempo per l’espletamento delle indagini prorogabili di ulteriori 60 giorni solo in caso di manifesta impossibilità, ma in assenza di essi rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano.

Di cosa si occupa

La commissione speciale sui rifiuti istituita nel dicembre scorso, dovrà occuparsi in particolare sulla modalità di aggiudicazione della gara alla ditta vincitrice; sul contenuto del capitolato d’appalto e sull’applicazione di esso; sul conferimento dell’umido, dell’indifferenziata e degli ingombranti; sulla mancata pesatura dei rifiuti. In particolare sotto la lente di ingrandimento la quantità di umido prodotta, quest’ultima parecchio difforme- secondo quanto denunciato più volte in Aula- rispetto ai dati pubblicati dalla SRR6.

Le proteste di Speranza

“Ad oggi nonostante le ripetute sollecitazioni formulate al dipendente comunale responsabile del servizio- scrive in una nota il consigliere del PD Giuseppe Speranza appartenente all’opposizione- l’ufficio non ha fornito alcun riscontro, motivo per cui la commissione risulta impossibilitata ad effettuare l’attività di studio e di indagine. La mancata consegna della documentazione richiesta rappresenta un gravissimo tentativo di ostacolo al compito della commissione che ad oggi non ha potuto compiere nessuna attività non potendo tra l’altro beneficiare della consulenza del tecnico individuato nel corso della prima seduta. Appare del tutto superfluo- ricorda- che i consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni necessarie all’espletamento del proprio mandato così come disciplinato dalla legge.”

“Serve trasparenza dei dati”

Speranza pone l’accento sui pregiudizi nei confronti della minoranza. “Il mancato riscontro alla legittima richiesta formulata costituisce l’ennesimo episodio di pregiudizio da parte dei funzionari del nostro Ente che con il loro ripetuto atteggiamento non garantiscono oramai da anni ai consiglieri di minoranza l’espletamento delle funzioni istituzionali a loro assegnate. Corre l’obbligo ricordare – conclude-che la commissione ha evidenziato come il nostro Ente ad oggi risulta gravemente inadempiente alla normativa sulla trasparenza dei dati così come si evince dalle note dell’Assessorato all’Energia e dell’Assessorato alle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, riguardante proprio il Comune di Valguarnera per la disapplicazione di norme e direttive sulla trasparenza amministrativa.”

Rino Caltagirone