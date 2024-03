Draià, “opposizione solo sui social, io eletta dai cittadini”

Respinge al mittente la richiesta di dimissioni invocata dall’opposizione il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià. L’iniziativa degli esponenti che contrastano l’amministrazione comunale prende spunto dalle vicende legate al Bilancio dell’ente, su cui è al lavoro il commissario regionale, Leonelli, che su ViviEnna, ha parlato di una forte difficoltà finanziaria dell’ente.

“Spiegherò tutto in aula”

“E’ nelle loro facoltà, procedano pure. Ci sarà un’assemblea pubblica – dice il sindaco Draià -e come sempre spiegherò ogni cosa alla cittadinanza, con carte e numero chiari e precisi. Prima hanno disertato i consigli comunali per la vicenda della Presidenza dichiarando che fino a quando il Presidente sarebbe stato Scozzarella non sarebbero più entrati in aula e invece che hanno fatto? Questa è coerenza? Questa è la loro credibilità. Inoltre sono stata eletta dal popolo e non posso tradire la fiducia accordatami dalla cittadinanza”.

“Opposizione solo sui social”

Il sindaco di Valguarnera attacca l’opposizione, accusandola di fare politica solo sui social. “Piuttosto che pensino a fare politica – dice Draià – nelle sedi opportune e non sui social (visto che per questo la scrivente è stata sempre contestata da loro, e ora lo fanno anche loro?) come sono abituati a fare, visto che da settimane disertano i consigli e nel 2023 per 5 mesi non hanno partecipato ai lavori d’aula. A me sembra che i consiglieri di opposizione, stanno attuando una politica di influencer anziché essere presenti in consiglio e discutere di argomenti seri e costruttivi per la collettività dedicandosi a montaggi e fotomontaggi alterando e mistificando la realtà”.

“Io eletta dai cittadini”

Il capo dell’amministrazione di Valguarnera, a proposito della richiesta di dimissioni, sostiene che il mandato glielo hanno dato i cittadini.

“Forse non si comprende – sostiene Draià – che a decidere sul futuro della nostra comunità saranno sempre i cittadini che posto ora hanno voluto il sindaco Draià, che mentre loro continuano a scavare per cercare non so cosa e sparano nel mucchio e a zero su amministrazione, funzionari, segretari e anche al Commissario, lavora per continuare questo percorso che mira a rendere Valguarnera diversa da come l’ha trovata, ormai non si tornerà indietro ma si continuerà in questa strada”.

“Purtroppo questi consiglieri si commentano da soli, il loro scopo è uno solo: liberarsi del sindaco Draià. Mi dispiace per loro ma continuo a lavorare perché abbiamo ancora tanti progetti e obiettivi da portare avanti. Forse farebbero meglio loro a dimettersi come ha fatto Speranza allo scoccare della fine mio primo mandato” conclude Draià.

Rino Caltagirone