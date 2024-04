Cultura, torna ad Enna il Festival del libro

Nel centenario della nascita del pedagogista ennese Edoardo Fontanazza (1924-2024), a cui l’evento è dedicato, torna a Enna il Festival del Libro e della Lettura organizzato dall’associazione Amici della Festa del Libro-Il sasso nello stagno.

I giorni dell’iniziativa

Per la tredicesima edizione della kermesse, che si svolgerà dal 15 al 20 aprile tra Enna, Caltanissetta, Catania e le rispettive province, saranno accolti oltre trenta ospiti tra scrittori e poeti, fumettisti, illustratori, bibliotecari e librai, attori e registi, artisti.

Autori di libri per l’infanzia

Ad Enna ci sarà Barbara Schiaffino, direttrice della Rivista Andersen, il mensile italiano più importante per la promozione dell’editoria per l’infanzia. Presenti anche alcuni autori che hanno ricevuto il Premio Andersen, il prestigioso riconoscimento italiano assegnato ai libri per ragazzi: Sabrina Giarratana, Cristina Bellemo, Bernard Friot.

Il Festival di Enna ospiterà anche un autore di fama internazionale, David Almond, lo scrittore inglese, vincitore del Superpremio Andersen 2019, specializzato in narrativa per ragazzi. Sei lunghe giornate dedicate alla lettura e ai libri a cui prenderanno parte gli studenti di venti.

Laboratori per i più piccoli

Spazio anche per i piccolissimi degli asili nido: strutture pubbliche e private in città e provincia ospiteranno diversi laboratori progettati ad hoc da esperti nella promozione della lettura per questa fascia d’età, tra cui i volontari e gli operatori del programma nazionale Nati per Leggere attivi a Enna e in alcuni comuni della provincia.

Scuole e biblioteche protagoniste

Ad ospitare le attività del Festival saranno per lo più scuole e biblioteche ma anche teatri e librerie, caffè letterari e musei, circoli ricreativi, sedi associative e spazi culturali, ospedali e centri di riabilitazione per diversamente abili nonché le case circondariali di Enna e Piazza Armerina.

Apertura al teatro Neglia

Nella giornata di apertura, lunedì 15 aprile, due momenti importanti al Teatro Comunale Neglia di Enna: lo spettacolo e reading “Miti di guerra-Riti di pace. Un confronto interdisciplinare” degli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Enna e Calascibetta, ospite la grecista e scrittrice Giusy Norcia, e la serata di apertura del festival con “Sei tu. Concerto per amore”, con la poetessa Beatrice Zerbini, il coro Voci di Passio Hennensis e il pianista Vincenzo Indovino.

Le mostre

Ci saranno anche delle mostre: l’arte degli origami sarà raccontata alla Galleria Civica SPE – Spazio Per Enna grazie a una nuova collaborazione con il gruppo locale Cataniainpiega del Centro Diffusione Origami, mentre l’artista Ornella Gullotta e l’illustratrice Alida Pintus, ambedue ennesi, esporranno i propri lavori dedicati a Italo Calvino presso il Circolo di Conversazione cittadino.

Tappa ad Assoro

Sono previsti anche dei laboratori per tutte le età: dall’incontro dedicato alla carta di qualità con i Fratelli Lo Gioco di Leonforte, testimoni di una neonata attività imprenditoriale d’eccellenza, a un laboratorio di origami, alle letture per bambini con merenda dalla giocattolaia Patrizia Orefice, a un incontro per ragazzi dedicato ai libri al Mondadori Bookstore di Valentina Rizzo fino a una trasferta ad Assoro, per un momento di accoglienza degli ospiti del Festival organizzato dal Comune con una tavola rotonda dedicata a libri, letture, biblioteche e comunità.

La Notte bianca

Per i bambini la novità di quest’anno sarà la “Notte bianca in Biblioteca” alla Comunale di Enna, protagonisti i racconti di Sergio Guastini, “il libraio magico, ramingo e notturno di Sarzana”, come lui stesso ama definirsi. Sacchi a pelo e libri saranno gli ingredienti speciali per questa avventura notturna di certo indimenticabile. Questa edizione avrà un’appendice a Ispica, la cittadina del ragusano che dal 20 al 24 aprile, grazie alla collaborazione con la scrittrice Evelina Barone e il sostegno del Comune, accoglierà diverse attività per bambini e bambine: incontri con autori e illustratori, mostre, laboratori di lettura ad alta voce e un’originale passeggiata narrativa. La giovane illustratrice ennese Alida Pintus ha ideato l’intera identità visiva del festival, realizzata da Condensed Studio. Come ogni anno l’evento è in rete con la XVII Edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea (12-20 aprile) di cui è direttrice Gabriella Zammataro, già dirigente scolastico e storica coordinatrice dell’evento.