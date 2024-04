Lavori, chiude il Castello di Lombardia

Il Castello di Lombardia resterà chiuso fino al completamento dei lavori nel tratto in entrata. Ad annunciarlo è la Pro Loco di Enna, per cui questi interventi sono necessari ed il sito più importante, sotto l’aspetto turistico, della città non sarà a disposizione dei visitatori “fino alla messa in sicurezza dell’ingresso. Ci scusiamo per l’inconveniente” spiegano dalla Pro Loco.

Il crollo dei visitatori a Pasqua

Poco dopo la fine del ponte pasquale è stata la stessa associazione a fornire i dati sulle visite al Castello di Lombardia: 300 in tutto. Pochissime, tenuto conto del periodo e questo naturalmente ha avuto riverberi negativi su tutta la filiera turistica, a cominciare dalla ristorazione.

L’allarme dei ristoratori della Cna

Il presidente dei ristoratori della Cna, Tomasso Scavuzzo, ha rimarcato questo dato e più in generale il crollo di affluenza l’ha attribuita ai lavori infiniti agli svincoli di Enna, oltre a quelli della San Calò, unica strada di accesso per i pullman diretti verso il Castello di Lombardia. Insomma, notte fonda per il commercio ennese e la chiusura dell’antico maniero, peraltro senza conoscere, con esattezza la fine degli interventi, rischia di appesantire una situazione tutt’altro che semplice.

La Pro Loco

In merito al crollo delle visite al Castello di Lombardia, la stessa Pro Loco, che ha il polso della situazione, ha attribuito ai lavori nel tratto dello svincolo di Enna della A19 ed a quelli a San Calò, le ragioni di questo flop anche se, contestualmente, ritiene che le campagne social abbiano inciso in modo negativo all’immagine della città.