Acqua, razionamenti a Troina e ad Agira

Nei giorni scorsi, Acquanna, gestore del servizio idrico, ha inviato delle comunicazioni ai sindaci dei Comuni di Piazza Armerina, Agira e Troina, per avvertire del piano di razionamento dell’acqua.

Acqua ad Agira dalle 6 alle 18

Nel documento inviato al sindaco di Agira, Acquaenna “comunica che, a seguito della riduzione della fornitura idrica da parte di Siciliacque, a far data oggi 09/04/2024, il sistema distributivo afferente al Comune di Agira sarà regolato con un’erogazione idrica giornaliera, dalle ore 06:00 alle ore 18:00”.

A Troina a giorni alterni

In merito alla situazione a Troina, a partire dalla giornata di ieri l’erogazione sarà a giorni alterni e secondo turnazione oraria/giornaliera

Dal giorno 12/04/2024 dalle ore 06:00 alle ore 20:00: Serbatoio Conte Ruggero (Quartiere Borgo, Via Marino, Via San Pietro, Via San Silvestro, Via Nociare e zone a valle, Piazza Papa Giovanni, Via Corpus Domini); Linea San Basilio (Zona Santa Lucia, Agnone, Via San Matteo, Via Angelica, lato monte Via Umberto).

dal giorno 13/04/2024 dalle ore 06:00 alle ore 20:00:

Serbatoio Monte S. Silvestro (Zona artigianale, quartiere Mulino a Vento, C. da Castile e Camatrone, S.P. Troina- Gagliano, Via Nazionale dal Bar Sunshine fino a tutto il Corso Enna).

Serbatoio San Pantheon (lato valle Via Umberto, Via Mustica, Via Sollima, linea Cimitero, Quartiere San Michele, Quartiere S. Antonino).

Il sindaco di Troina

“Se nelle prossime settimane non ci saranno abbondanti piogge la situazione diventerà ancora più complessa. Si raccomanda quindi di ridurre al minimo i consumi” spiega il sindaco di Troina, Alfio Giachino.