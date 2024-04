Ticket sui locali pubblici, incontro tra Comune e associazioni

Prove di intesa tra le 18 associazioni culturali di Enna e l’amministrazione comunale di Enna. L’incontro è scaturito dopo le proteste delle associazioni che, nelle settimane scorse, hanno lamentato i costi per l’uso dei locali pubblici, tra cui l’Urban center, il Museo del Mito, la sala Cerere, il Teatro Neglia e la sala Proserpina, ed allo stesso tempo nel sollecitare una riduzione del ticket, hanno avanzato la proposta di far diventare uno di questi immobili una Casa comune delle associazioni.

Chi ha partecipato all’incontro

All’incontro, oltre ai rappresentanti delle 18 associazioni, c’erano l’assessore Giuseppe La Porta, ed il presidente del Consiglio comunale Paolo Gargaglione.

“Nell’incontro con l’Assessore La Porta, alla presenza dei dirigenti e responsabili comunali interessati, si è riscontrata – si legge nella nota delle associazioni – apertura e disponibilità da parte dell’amministrazione a dialogare ed ascoltare le diverse problematiche e preoccupazioni espresse dalle associazioni riguardo al tema dei ticket per l’utilizzo dei beni pubblici comunali e riguardo alla proposta di identificare un luogo che possa diventare Casa Comune delle Associazioni”.

L’ipotesi di modifica della delibera

Le associazioni fanno sapere anche che vi sarà un successivo incontro con lo stesso assessore per le proposte di modifica della delibera della giunta, quella che, sostanzialmente, ha disposto l’aumento dei costi.

“Altrettanta disponibilità si è riscontrata nel successivo incontro con il Presidente del Consiglio Comunale Gargaglione, che ha appreso – si legge nel documento delle associazioni – con soddisfazione dell’apertura al dialogo e collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale, ed ha affermato che nell’eventualità di una proposta di modifica del regolamento da parte dell’Amministrazione, farà in modo di accelerarne la discussione nella relativa Commissione Consiliare. Ha inoltre espresso l’appoggio per la proposta di individuare uno spazio comune per le associazioni, pregando in conclusione di essere aggiornato sull’esito dei successivi incontri”.

Le associazioni

Le associazioni che si sono rese promotrici di questa iniziativa sono: associazione I Zanni Cinema; Associazione Garage Arts Platform; Associazione Mondoperaio; A.N.P.I. Comitato Provinciale di Enna; A.R.C.I. – Circolo Petra; Bedda Radio; Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno; La Fabbrica di MiVà; Libri&Altrove; Società Dante Alighieri; Salone della Musica; Legambiente Enna – Circolo degli Erei; Associazione Metamorfosi; Co.T.A.S Comitato Tutela Ambiente e Salute; Comitato Lakers Pergusa; AVES – Associazione Volontariato per l’Educazione alla Solidarietà; Generazioni Future; Comreco