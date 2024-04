Policlinico, Alloro, “occasione persa per Enna”

“In un silenzio imbarazzante apprendiamo che il territorio ennese, l’Università di Medicina ed il mondo accademico hanno definitivamente perduto l’occasione storica di affiancare alla Facoltà di Medicina di Enna il policlinico universitario”.

Lo afferma Mario Alloro, ex deputato regionale, in merito alla notizia relativa alla presunta assegnazione a Caltanissetta del quarto Policlinico, frutto di un accordo tra la Regione e l’Università di Palermo, come si evincerebbe dalla Gazzetta regionale.

“Una furbata”

“Nel silenzio assoluto della politica, della deputazione ennese che, fino al qualche mese fa, ci aveva rassicurati – dice Mario Alloro – sulla nascita del policlinico a supporto dell’Università di Medicina di Enna, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale che lo stesso sorgerà invece a Caltanissetta. Una evidente furbata, stante che Caltanissetta non ha una propria Facoltà di Medicina e quindi lo si giustifica a supporto della Facoltà di Palermo, destinando 350 posti letto in più all’ospedale Sant’Elia”.

I dubbi sulla scelta della Regione

L’ex deputato regionale pone l’accento sulla circostanza che si tratterebbe per l’Università di Palermo del secondo Policlinico, visto che a Caltanissetta i corsi di laurea fanno riferimento all’ateneo del capoluogo siciliano.

“Non si comprende bene – dice Alloro – quale sia l’utilità di un policlinico che nasce lontano dall’Università di Palermo e dal quarto polo Universitario di Enna. Sarebbe dunque interessante sapere quali azioni sono state intraprese dalla deputazione regionale (presumibilmente nessuna) e quali sono quelle che invece opportunamente vorrebbero intraprendere, considerato soprattutto l’importanza di questa occasione che definire storica non è affatto esagerato”