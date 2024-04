Morto l’inventore del treno museo di Villarosa

E’ morto a 68 anni Primo David, storico capostazione di Villarosa. La sua notorietà la deve per essere stato l’inventore del treno museo di Villarosa, ricavato all’interno di alcuni vecchi vagoni ferroviari, al punto da incuriosire numerose televisioni di tutto il mondo che hanno portato al piccolo centro ennese un buon numero di turisti.

La testimonianza

“È stata una persona eccezionale, che ha aiutato tantissima gente, ha dedicato circa trent’anni della sua vita alla sua amata stazione, al suo treno museo presente presso la stazione ferroviaria di Villarosa, nonché al paese museo di VillaPriolo, facendo conoscere il nostro territorio in tutto il mondo” scrive un lettore di ViviEnna.

I vagoni usati dai nazisti

Come riporta il sito del treno museo di Villarosa, i vagoni merci viaggiavano in composizione ad un treno che veniva usato dai nazisti per deportare gli ebrei da Roma a Trieste, presso la Risiera di San Saba, che fu l’unico campo di concentramento in Italia con annessi forni crematori, oggi monumento nazionale.

Luogo di memoria

Il merito di Primo David è stato quello di aver trasformato di fatto un luogo di morte in un luogo di Cultura e Memorie storiche, per non dimenticare il dolore e la sofferenza dell’emigrazione, oltre alle atrocità della deportazione durante la Seconda Guerra Mondiale. La catalogazione di tutto il materiale museale è stata effettuata dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Enna, Sezione Etnoantropologica.

Le esperienze drammatiche

La vita di Primo David è stata anche contrassegnata da esperienze drammatiche, essendo stato testimone, come ci riferisce il lettore di ViviEnna, della strage nella stazione di Bologna nel 1980. Ha anche subito la perdita della moglie, scomparsa a soli 55 anni.