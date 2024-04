Comune, patto federativo tra Mpa e Enna Viva

Si formalizza il patto federativo tra Mpa e Enna Viva, destinato a trasformarsi in gruppo al Consiglio comunale di Enna. Lo annunciano in una nota i tre consiglieri autonomisti, Francesco Comito, Naomi Fiammetta, Giusy Firrantello e Emilia Lo Giudice, esponente di Enna Viva, dimessasi da Italia Viva, insieme al coordinatore provinciale ed ex assessore della giunta Dipietro, Francesco Alloro.

“Ecco le nostre ragioni”

“Nasce la federazione tra il Movimento per l’Autonomia ed Enna Viva. Lo facciamo perché tale azione sancisce un’intesa che c’è sempre stata e che non è soltanto politica, ma anche generazionale. Saremo fautori di proposte, alimenteremo dibattito, organizzeremo iniziative, tenendo sempre ben a mente una stella polare, che ci guida: il coinvolgimento popolare che ha sempre ispirato la nostra azione politica.

La conseguenze dopo le dimissioni dei 5 assessori

Un passo non sorprendente dopo le dimissioni in massa di 5 assessori, 4 del Mpa e di Alloro, che ha deciso di divorziare da Italia Viva, perché il partito renziano ha deciso di restare insieme al sindaco Dipietro.

Verso una intesa elettorale

I due movimenti starebbero pensando alle prossime elezioni: seguendo la scadenza naturale si dovrebbe votare nel 2025 ma non è escluso che si possa arrivare prima al voto. Il pallino è nelle mani dell’opposizione che, numeri alla mano, può contare su 16 consiglieri contro gli 8 legati all’amministrazione.

L’opzione mozione di sfiducia

Come, però, hanno detto prima il consigliere del Pd, Marco Greco, e poi Giuseppe Trovato, esponente di Siamo Enna, ipotizzare una mozione di sfiducia è ancora prematura. Hanno detto che molto dipenderà dagli ex dipietristi, dunque Mpa e Enna Viva.

“Organizzare un polo moderato”

“Pensiamo sia importante organizzare – dicono nella nota Francesco Comito, Naomi Fiammetta, Giusy Firrantello e Emilia Lo Giudice – con maggiore vigore un polo moderato, riformista e autonomista che sia polo di proposta politica per la Città di Enna e che con slancio ideale e passione possa offrire un modello di Città del futuro. Ciò che ci entusiasma, sono le idee ed i progetti da mettere in campo per la nostra comunità. In questi anni abbiamo notevolmente lavorato per la valorizzazione dei nostri siti monumentali, per la transizione energetica degli immobili comunali, per l’ammodernamento degli impianti sportivi, per la riqualificazione degli edifici scolastici e dei quartieri degradati”.

“Abbiamo dato un contributo con spirito di servizio ed abnegazione per contribuire a migliorare il posto in cui viviamo ed in cui vogliamo che vivano i nostri figli. Continueremo a farlo puntando su una classe dirigente giovane e determinata, che si mescoli con le migliori esperienze del territorio” concludono i 4 consiglieri.