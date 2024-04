Donna finge sequestro e rapina a Enna, denunciata

Si era presentata in questura, ad Enna, per denunciare di essere stata sequestrata da 2 uomini che l’avrebbero costretta a salire nella loro macchina per dirigersi nella sua abitazione al fine di portarle via oro e denaro.

Il fatto

Un episodio, accaduto il 5 marzo scorso, che destò molto scalpore ad Enna ma a distanza di circa due mesi la polizia ha scoperto che la donna, una anziana, si sarebbe inventata tutto. Non ci sarebbe nulla di vero nel suo racconto, per cui è stata denunciata con l’accusa di simulazione di reato.

Polizia smaschera la donna

Dalle indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Enna, è stato possibile comprendere la falsità della dichiarazione della donna, infatti, stando a quanto riferito dalla Questura “dalla visione delle immagini estrapolate dalle telecamere sia private che pubbliche, gli investigatori sono riusciti a ricostruire dettagliatamente ogni movimento della donna, escludendo, così, che fosse stata vittima dei reati denunciati”.

Non si comprendono ancora le ragioni per cui la donna si sarebbe inventata tutto ed è a quello a cui stanno lavorando gli inquirenti.