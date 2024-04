Impotenza e sterilità maschile, conferenza a Valguarnera

Sabato 4 maggio alle 17,30, presso il circolo Unione di Valguarnera il professor Giancarlo Minaldi, specialista in urologia e andrologia, terrà una importante conferenza sul tema “La prevenzione in urologia”. Minaldi già professore aggregato presso la Facoltà di Medicina di Catania è un medico specializzato in urologia, chirurgia urologica ed andrologica, microchirurgia ed endourologia.

Le patologie

Tra le patologie ed i disturbi che il professore tratta ci sono impotenza, sterilità, ipertrofia prostatica,

varicocele, disturbi erettili ed eiaculazione difficoltosa. Si avvale di tecniche e attrezzature innovative per la diagnosi e la cura delle malattie che interessano l’apparato sessuale maschile e le attività

dedicate alla medicina della riproduzione.