Terzo Motoraid siciliano, evento ad Enna

Si terrà il 4 ed il 5 maggio prossimi ad Enna un evento motociclistico organizzato dall’associazione Siciliamotoraid, presieduta da Lorenzo La Masa.

Il programma

E’ stato diffuso il programma ed il quartier generale della manifestazione, giunta alla terza edizione, che si trova all’hotel Federico II di Enna. Il 4 maggio ci sarà l’apertura delle iscrizioni, che comporterà il ritiro del gadget, dalle 7,30 alle 8,30. A seguire la sistemazione delle moto nel parco chiuso, foto di gruppo e partenza.

Percorso di 170 km

Come fa sapere l’associazione, il percorso sarà di 170 km hard/soft, a seconda delle scelte dei partecipanti. A metà percorso ci sarà una sosta ristoro per poi rientrare in hotel per la cena. Per chi volesse partecipare solo alla giornata del 5 di maggio, le procedure e l’itinerario sono identici.