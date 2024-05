Vespa Day a Piazza Armerina, al raduno attese 400 persone

Si terrà il 19 maggio a Piazza Armerina un raduno di “vespisti” che porterà nella città dei mosaici, secondo le previsioni del Vespa club di Piazza Armerina, oltre 400 persone.

Le visite nei tesori della città

I partecipanti alla manifestazione potranno ammirare la Basilica Cattedrale, il Museo Palazzo Trigona, il Castello Aragonese, la Pinacoteca ed il Teatro Garibaldi, inoltre, “avranno l’opportunità di immergersi nella bellezza e nella cultura locale” spiega il presidente del Vespa club di Piazza Armerina, Salvatore Murella.

Il programma

Gli organizzatori annunciano che, dopo le visite i partecipanti si fermeranno per il pranzo al Parco Hotel Paradiso. “Non perdete l’opportunità di essere parte di questo straordinario evento che celebra la passione per le Vespe e l’amore per la bellezza della Sicilia. Vi aspettiamo numerosi per un’indimenticabile giornata all’insegna della cultura, dell’amicizia e del divertimento” spiega Salvatore Murella