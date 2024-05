Caos idrico a Enna, ancora disagi a Montesalvo, “oggi risolviamo”

Non in tutte le zone di Enna è arrivata l’acqua, per cui il disagio per la comunità non è affatto finito. Ieri pomeriggio, dopo le 14, alcuni residenti che vivono nella zona di via Roma hanno finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo e si pensava che, con il passare delle ore, le altre aree sarebbero state coperte dal servizio, invece, sono arrivate delle segnalazioni da parte di utenti inferociti.

La zona sofferente

Tra le aree più sofferenti c’è certamente quella di Montesalvo-San Bartolomeo, come segnalato da diversi utenti, ma da Acquaenna fanno sapere che alle 12 le condotte si riempiranno di nuovo, per cui l’acqua arriverà anche dove i rubinetti sono a secco ormai da più di sei giorni. “Stiamo recuperando la quota per poterla dare al serbatoio di Montesalvo” precisa il presidente di Acquaenna, Franz Bruno, e così, “entro la giornata di oggi tutti avranno l’acqua in modo compatto”.

Le autobotti

Contestualmente, Acqueanna, come riferisce lo stesso presidente, sta mettendo a disposizioni le autobotti, “per venire incontro alle esigenze di alcuni utenti, tra cui disabili”, inoltre “abbiamo allocato un mezzo di rifornimento in piazza Europa