Tragedia in Liguria, giovane ennese si toglie la vita

E’ originario di Enna il ventiduenne suicidatosi due giorni fa in una zona di campagna di Imperia, in Liguria. La vittima si è impiccato ad un albero e sul caso sono state avviate le indagini da parte della polizia.

Il disperato tentativo dei soccorritori

Il rinvenimento del cadavere, come scrive imperiapost.it, è avvenuto in via Carli e quando sono scattati i soccorsi per il ragazzo non c’era nulla da fare. Sono stati inutili i tentativi dei medici e del personale del 118 di tenerlo aggrappato alla vita.

La ricostruzione

Secondo quanto emerge in una prima ricostruzione degli agenti di polizia, il ragazzo si sarebbe allontanato dall’abitazione in cui viveva con il suo zaino ma gli amici, non vedendolo rientrare a casa, si sono preoccupati, per cui loro stessi hanno iniziato a cercarlo, purtroppo il giovane aveva deciso di farla finita.

Foto tratta da imperiapost.it