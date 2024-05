La visita dei ragazzi tedeschi a Valguarnera, “auf Wiedersehen”

Dopo il gemellaggio tra la città di Valguarnera e la città tedesca di Kusel avvenuto nel 2016 e che ha dato vita quasi tutti gli anni, da parte delle due amministrazioni cittadine, a delle visite e cerimonie sia in

terra teutonica che siciliana, adesso la conoscenza tra le due cittadine si è estesa anche al mondo scolastico. Nel dicembre scorso, 9 alunni della scuola secondaria di 1^ grado dell’Istituto comprensivo Mazzini, selezionati in base al loro rendimento scolastico, accompagnati dai docenti Randazzo e Meo, sono stati ospitati ed accolti da 9 famiglie tedesche vivendo con loro 4 giorni di arricchimento culturale e

linguistico, di svago e divertimento. Quattro giorni magici per i piccoli allievi valguarneresi che difficilmente dimenticheranno, a confronto con culture, con modi di pensare ed agire diversi.

Ragazzi tedeschi a Valguarnera

Adesso la settimana scorsa è stato il turno dei ragazzi tedeschi a Valguarnera che hanno

ricambiato la calda accoglienza ricevuta. Anche il programma a Valguarnera è stato ricchissimo di attività e che ha incluso visite guidate sul territorio, laboratori culturali, passeggiate tra i luoghi di Francesco Lanza, una visita guidata presso il Museo di Aidone, presso il magnifico Parco di Floristella, la Villa Romana del Casale, gite fuori porta e tantissime altre attività. I ragazzini della cittadina tedesca sono

stati ospitati a loro volta da famiglie valguarneresi. Al loro arrivo ad accoglierli a Palazzo di città è stata la sindaca Draià e la sua amministrazione.

La sindaca

“Dopo anni di impegno- ha dichiarato la sindaca-con grande gioia e soddisfazione ho accolto e dato il benvenuto al Preside e ad una rappresentanza di alunni delle scuole di Kusel, città gemellata

dal 2016 con Valguarnera. Da allora, dopo i vari incontri tra istituzioni, siamo oggi finalmente riusciti ad arrivare anche allo scambio culturale tra istituzioni scolastiche, grazie al lavoro del dirigente scolastico e degli insegnati dell’istituto. Una opportunità straordinaria per i nostri ragazzi”.

La scuola

Non di meno la nota diramata dall’Istituto comprensivo Mazzini, guidato dal dirigente scolastico Grazia Lo Presti, al momento del commiato: “Siamo entusiasti di annunciare la conclusione del nostro straordinario gemellaggio con la scuola partner Siebenpfeiffer- Gymnasium di Kusel in Germania!- recita la nota- Questo scambio interculturale ha portato insieme studenti e insegnanti per creare legami indimenticabili e promuovere la comprensione reciproca tra le nostre culture, aprendo la strada a futuri scambi per la nostra comunità scolastica. Grazie a questa esperienza, i nostri studenti hanno avuto l’opportunità di immergersi nella lingua e nelle tradizioni tedesche, mentre i nostri ospiti hanno potuto esplorare la ricchezza del patrimonio siciliano e trascorrere con noi giornate pregne di storia, cultura, scoperte ma anche di sano divertimento, sperando che abbiano lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti i partecipanti. Un enorme grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza: la Dirigente Scolastica, gli studenti, gli insegnanti, le famiglie ospitanti, il Comune di Valguarnera, il Comune di Aidone che ringraziamo per la visita esclusiva al Museo e tutti coloro i quali ci hanno supportato e accompagnato in questa fantastica esperienza! Il vostro impegno ha contribuito- conclude la nota- a rendere questo scambio un successo. Con il cuore colmo di gratitudine, speriamo di continuare a coltivare questi rapporti speciali e di avere l’opportunità di incontrarci di nuovo in futuro. Arrivederci e auf Wiedersehen!”