Villa Falcone Borsellino, una targa per ricordare i 2 giudici

Mercoledì 22 maggio alle 10,30, presso la villa “Falcone-Borsellino” a Valguarnera sarà scoperta una targa in marmo in onore dei due magistrati uccisi, martiri della mafia. A comunicarlo la sindaca Draià che per

l’occasione ha invitato le scolaresche locali di ogni ordine e grado, le massime autorità civile e militari, il Prefetto, il Questore e tutta la cittadinanza. “E’ un onore per me- ha detto- aver dato corso a questo

evento dopo i lavori di riqualificazione della villa omonima. Aver inaugurato prima la villa e adesso presenziare a questa cerimonia è per me motivo di grande orgoglio. Lavori che sono in corso anche nella parte sottostante”.

L’opposizione

Idea quella della targa, che oltre ad essere stata dell’amministrazione comunale è stata voluta fortemente anche dal gruppo di opposizione ed in primis dal consigliere Angelo Bruno che della questione nell’ultimo periodo ne ha fatto quasi una sua battaglia personale. In ogni caso, al di là di chi siano stati i meriti fa piacere che una volta tanto una iniziativa lodevole e sicuramente apprezzata dalla cittadinanza venga condivisa bipartisan da entrambi i fronti, maggioranza ed opposizione.