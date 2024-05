Elezioni, Di Maggio e Savoca scendono in campo

Hanno deciso non solo di spendersi per le Europee ma anche di presentarsi alle prossime amministrative ad Enna, nel 2025. Gaetano Di Maggio e Giuseppe Savoca hanno annunciato il loro sostegno “all’assessore regionale Tamajo ed all’onorevole Calia di Forza Italia nella prossima tornata elettorale delle europee”.

Le elezioni ad Enna

I due ex amministratori hanno, comunque, fissato il loro obiettivo. “L’ obiettivo principale – si legge in una nota – è quello di prepararsi per le prossime tornate elettorali amministrative ennesi. Ciononostante questa elezione rappresenta per loro anche un’ opportunità per dare il proprio contributo a candidati capaci che vogliono impegnarsi per migliorare il martoriato territorio.”.

Rischio astensionismo

I due esponenti politici paventano, però, il rischio di un forte astensionismo. “Non sarà per nulla facile portare la gente a votare, ormai delusa e amareggiata dal comportamento di chi ci rappresenta a carattere europeo e nazionale. I due ex amministratori ennesi cercheranno, ugualmente, di fare votare il più possibile i due candidati scelti, così da poter interloquire con politici validi e seri” concludono.