Calcio, 3 gialloverdi nella rappresentativa siciliana

Sono partiti stamani con la Rappresentativa siciliana dei dilettanti agli ordini di Giovanni Marchese per il “Corsica Cup”. Una nuova esperienza per i tre calciatori gialloverdi, Peppe Zappalà, Salvo Cocimano e Salvo Tosto.

L’emozione di Zappalà e Tosto

“Per noi è la prima volta – sottolineano i difensori Zappalà e Tosto – ed è molto bello ed emozionante. Grazie anche e soprattutto all’Enna che ci ha permesso di disputare un campionato da protagonisti, per un percorso che ci ha portato a realizzare questo sogno per la città, del ritorno in D dopo 34 anni. Siamo felici e non vediamo l’ora di iniziare questa manifestazione”.

Cocimano, “orgoglioso di rappresentare la Sicilia”

“Sono orgoglioso di rappresentare la mia terra in questa competizione – ha aggiunto Cocimano -, lo faccio per la seconda volta ed è bello ritrovare tanti amici in questa selezione. Sarà una nuova esperienza formativa al termine di una stagione magnifica per noi”.