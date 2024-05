Randagismo, oltre 308 mila euro a 16 Comuni

Ammontano ad oltre 308 mila le somme stanziate dalla Regione nei confronti di 16 Comuni dell’Ennese per coprire le spese sostenute nel corso del 2023 per la prevenzione e gli interventi contro il randagismo. Nel complesso, per tutta la Sicilia, l’importa è pari a 5 milioni di euro.

Il criterio di assegnazione

Le somme erogate sono state parametrate alla spesa effettuata nel 2022, rientrano nell’ambito della ripartizione del Fondo autonomie locali e sono state assegnate ai Comuni quale quota parte dei costi affrontati per l’ospitalità della popolazione canina nelle strutture di ricovero e custodia, sia pubbliche che private convenzionate, sulla base dei dati attestati.

I Comuni ennesi e le quote assegnate

La parte del leone la fa il capoluogo, Enna, che riceverà 138.122,73. Ecco le altre risorse per i restanti Comuni: Agira: 15.702,68; Aidone: 3.435,56; Assoro: 5.949,12; Barrafranca: 2.137,27; Calascibetta: 4.709,23; Catenanuova: 20.669; Centuripe: 11.488,49; Gagliano Castelferrato: 1.853,82; Leonforte: 14.412,31; Nicosia : 20.640,13; Piazza Armerina: 21.640,69; Pietraperzia: 10.511,33; Regalbuto: 35.762,78; Troina: 3.001,58; Valguarnera Caropepe: 18.456,49