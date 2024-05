Borghi dei tesori, due eventi nell’Ennese, ecco dove

Terzo ed ultimo fine settimana, da venerdì 24 a domenica 26 maggio, della manifestazione Borghi dei tesori. Ci sono due appuntamenti nell’Ennese, in particolare a Calascibetta ed a Centuripe.

La tappa a Calascibetta

A Calascibetta si segue domenica un percorso che toccherà la torre d’avvistamento normanna del 1079, che oggi ospita ben sette campane, ciascuna con inciso nome e data di fusione, la più antica è U Priu di San Pitru. Si sale poi sul Poggio del conte Ruggero, passerella in vetro e acciaio che sporge nel vuoto per circa 5 metri, affaccio urbano a poco più di 300 metri di altezza: da quassù si vede mezza Sicilia; e alla fine vi offriranno lo Sgrinfiato che, a dispetto del nome, è il buonissimo dolce tradizionale del Natale.

Centuripe set di Huston

A poca distanza dal borgo a forma di stella, Centuripe, c’è un luogo “lunare”: sono i Calanchi lungo le rive del torrente Cannizzola, che negli anni Sessanta, proprio per questa loro conformazione brulla, furono set di molti western e film di ambientazione, a partire da La Bibbia, John Huston vi girò le scene della distruzione di Sodoma; e giunsero anche Pier Paolo Pasolini per “Il vangelo secondo Matteo” e Giuseppe Ferrara per “Il sasso in bocca”.