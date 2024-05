Teatro Neglia, concerto per i 150 anni del compositore

Si è svolto ieri sera nel teatro comunale di Enna un concerto di musica lirica per celebrare i 150 anni del compositore Francesco Paolo Neglia, il centenario della nascita di Maria Callas, il centenario della morte Giacomo Puccini e il 22esimo anniversario del club Unesco di Enna. La manifestazione ha celebrato anche il recente riconoscimento del canto lirico come patrimonio immateriale Unesco dell’umanità.

La madrina della manifestazione

Madrina del concerto è stata Felicia Bongiovanni, che ha ricevuto il Callas Tribute Prize a New York lo scorso marzo. Il soprano ha cantato: “Voi lo sapete o mamma” di Mascagni, di seguito si sono esibite in duetto Felicia Bongiovanni e la giovane Laura Castrianni, cantando “Sull’aria” dalle Nozze di Figaro di W. A. Mozart, in onore di Puccini “Vissi d’arte” dalla Tosca, l'”Habanera” dalla Carmen di Bizet, ” Casta diva” dalla Norma di Bellini, in onore di Maria Callas. L’esibizione si è conclusa con il “Finale” della Turandot di Puccini con il coro di giovani voci Passio Hennensis, accompagnati al pianoforte da Vincenzo Indovino.

Sindaco, “tributo a nostro concittadino”

La serata ha goduto del patrocinio del comune di Enna. A sottolineare l’importanza dell’evento, uno striscione dell’Unesco Enna che ricorda i 150 anni di Francesco Paolo Neglia e il riconoscimento internazionale Unesco assegnato al canto lirico campeggia sulla facciata del municipio.

Il sindaco Maurizio Dipietro ha sottolineato che: “la serata del 22 maggio, giorno del compleanno del celebre musicista Neglia, e la rilevante coincidenza con i venti anni del club Unesco di Enna, sono solo l’inizio di un fitto calendario di celebrazioni che saranno tributate al nostro celebre concittadino. A breve – ha aggiunto – si terrà una cerimonia ufficiale di intitolazione del teatro comunale, diversi appuntamenti musicali e naturalmente un’edizione speciale del premio internazionale a lui dedicato. Tante le anime della città che si stanno mobilitando per ricordare e omaggiare Francesco Paolo Neglia”.

La presidente del club Unesco

“Oggi 22 maggio cade il 150 anni l’anniversario della nascita del compositore ennese Francesco Paolo Neglia- ha ricordato la presidente del club Unesco di Enna, Marcella Tuttobene – Siamo fieri della partecipazione del soprano Felicia Bongiovanni, che fa parte dell’Unesco, del coro Passio Hennensis e del pianista Francesco Indovino. La lirica è stata dichiarata patrimonio immateriale dall’Unesco, che questa sera è stato celebrato con questo magnifico concerto di bel canto. Noi ci auguriamo che si riporti il desiderio della lirica. Inoltre, il club Unesco di Enna festeggio i 20 anno dalla sua nascita e questo è un motivo di orgoglio. Ringraziamo i giovani del coro Passio Hennensis che porteranno avanti la tradizione lirica anche ad Enna”.

Bongiovanni, “mi ha commosso la vita di Neglia”

“E’ un onore essere la madrina durante un concerto dedicato ai 150 anni dalla nascita del compositore Francesco Paolo Neglia- ha spiegato il soprano Felicia Bongiovanni – ma ricordiamo anche i centenari di Maria Callas e Giacomo Puccini. Mi ha commosso la storia della vita del compositore Neglia che è stato tanto osteggiato dalla sua famiglia. La Callas è un monumento della lirica l’abbiamo onorata con il suo celebre cavallo di battaglia ‘Casta diva”. E’ una grande responsabilità cantare con i giovani e poter dare i miei consigli e trasmettere loro la mia esperienza. Per la seconda volta vengo ad Enna e collaboro con il club Unesco perché sono stata consigliera per la musica Unesco in varie parti d’Italia. Mi ha emozionato il teatro gremito e il pubblico in piedi ad omaggiarci dopo il concerto è sempre una grande soddisfazione per noi artisti ed è una testimonianza di come la cittadinanza sia sensibile alla lirica”.