Gagliano, fondi per 12,8 milioni, lavori al castello ed al ponte

Due annunci sono stati diffusi dal sindaco di Gagliano, Vincenzo Giuseppe Baldi: 2 grossi finanziamenti, attesi da decenni, sono stati ottenuti per il rilancio del territorio.

I progetti

Il progetto di recupero, valorizzazione e completamento del castello, per 7,5 milioni di euro; e il ponte Gagliano-Agira, per 5,3 milioni di euro. Due capisaldi del programma elettorale di questa amministrazione comunale; due opere di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’economia locale.

L’ultimo restauro negli anni ’90

La Rocca, simbolo di Gagliano, aveva visto l’ultima opera di restauro negli anni ’90. La precedente amministrazione Zappulla aveva realizzato delle opere per rendere fruibile la parte bassa del castello e aveva redatto il progetto oggi finanziato con i fondi del Patto di coesione. L’opera verrà completata in toto, con consolidamento, restauro e messa in sicurezza. Il protocollo prevede la cessione del progetto alla Sovrintendenza di Enna. Si tratta di un bene unico, dall’altissimo valore storico e architettonico.

Il castello di Federico III di Svevia

Il castello, scavato nella roccia, ha origini antichissime risalenti al neolitico. Ѐ stato teatro del Vespro; abitato dai re Federico III di Svevia e Federico IV d’Aragona. Quest’opera, insieme alla rivalutazione del borgo, al villaggio Santa Margherita, al campo sportivo e alle attività produttive, segnerà il cambio di passo dell’economia gaglianese, con una significativa apertura al turismo.

Sindaco, “raggiunto obiettivo principale”

“Con orgoglio e immensa soddisfazione – afferma il sindaco – comunico alla cittadinanza il raggiungimento dell’obiettivo principale della mia amministrazione. Abbiamo lavorato con tenacia per realizzare il sogno di rendere fruibile a tutti il nostro tesoro monumentale, per poter godere in pieno della sua bellezza e del suo incommensurabile valore storico, artistico e culturale. Oggi è un grande giorno per Gagliano. Un ringraziamento doveroso al governo regionale nelle persone del presidente Schifani; dell’assessore ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, per l’attenzione e la grande sensibilità dimostrata. Un ringraziamento particolare all’on. Elena Pagana, assessore Territorio e ambiente, che ci ha affiancato e sostenuto costantemente affinché si raggiungesse l’agognato traguardo. Grazie all’ing. Mario La Rocca, direttore generale del dipartimento regionale dei Beni culturali e all’arch. Angelo Di Franco, soprintendente per i beni culturali e ambientali di Enna, per il loro sentito e prezioso contributo. Grazie alla mia amministrazione e alla precedente che ha avviato questo lungo e complesso lavoro che oggi, finalmente, vede la luce. Grazie anche agli uffici comunali per l’instancabile attività svolta”.

La viabilità era un altro punto cardine del programma di questa amministrazione. Il ponte Gagliano-Agira, con tratto stradale annesso, vedrà finalmente la luce dopo quindici anni. La parte centrale del ponte sarà abbattuta e interamente ricostruita. Anche quest’opera è finanziata dai fondi del Patto di coesione. Il sindaco ha trovato interlocutori alla sovrintendenza e al Libero consorzio di Enna. Quella strada è fondamentale per lo sviluppo della zona nord della provincia di Enna per il raggiungimento della centrale Eni, dell’Oasi, delle varie imprese locali. Si prevede di procedere con celerità.

Anche per questo finanziamento il sindaco Baldi tiene a ringraziare “il governo regionale nelle persone del presidente Schifani, dell’assessore Aricò e dell’assessore Elena Pagana per la sensibilità dimostrata e la collaborazione fattiva alla risoluzione del problema. Grazie alla dottoressa Madonia, commissario del Libero consorzio di Enna. Attendiamo fiduciosi – aggiunge Baldi – buone notizie dal ministero anche per la tratta Gagliano-Nicosia”.

Domani il primo cittadino, insieme a tutti i sindaci di Sicilia, incontrerà a Palermo la Presidente del Consiglio Meloni.

Valentina La Ferrera