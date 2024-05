Quando l’amore va a canestro, nozze da sogno a Calascibetta

Dopo l’amore per il basket, adesso quello di una vita, con la xibetana Anna Mancuso. L’ex giocatore di pallacanestro Mirko Cavallaro, ha militato in Lega 2, serie B e C gold, vestendo le maglie di

Agrigento, Scafati, Ferentino, Omega, Mortara e Vigevano, città dove è nato, ieri pomeriggio è convolato a nozze con la sua amata Anna, nativa di Calascibetta.

La Regia Cappella Palatina

A fare da cornice alla cerimonia nuziale, officiata da don Rino Alongi, importante la sua omelia, la maestosa Regia Cappella Palatina di Calascibetta (1340), una delle maggiori testimonianze dell’arte catalana nell’ennese e dell’operato nella città del re Pietro II d’Aragona.

Lui pavese, lei xibetana

Il fatidico “si” degli sposi, lui 38 anni a breve, oggi svolge la professione di avvocato tributarista, ma anche quella di commentatore sportivo per la pallacanestro Vigevano, lei 35 anni, docente di Lettere, è avvenuto in presenza anche di alcuni ex giocatori di pallacanestro, giunti a Calascibetta per l’occasione. Tra Mirko e Anna la scintilla è scoppiata qualche anno fa e per l’ex cestista lombardo, ieri, giorno più bello e importante della sua vita, è arrivato un canestro da sogno, memorabile. Quello da incorniciare, per sempre, insieme alla sua Anna.

