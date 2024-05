Villarosa, oltre 4 milioni dal Fsc per energia e fiume Morello

Ammontano ad un milione e 300 mila euro le risorse, frutto del Fsc, fondo di sviluppo e coesione sociale, destinate al comune di Villarosa ed alla frazione di Villapriolo. Ne dà notizia il vicensindaco Giuseppe Ippolito, per cui questi finanziamenti, saranno destinati “alla riqualificazione ed efficientamento

energetico della rete di illuminazione pubblica”.

Il vicesindaco, che ritiene fondamentale l’aiuto del parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia, suo compagno di partito, ha ringraziato il lavoro svolto in loco dal “sindaco Costanza e dai tecnici degli uffici comunali coinvolti nell’attività di progettazione”.

Le altre risorse

Lo stesso vicesindaco di Villarosa sostiene che, “oltre alle risorse per la rete di illuminazione pubblica, sono stati finanziati 3.448.380,00 euro per lavori di riefficientamento di un tratto del fiume Morello a valle della diga di Villarosa finalizzati alla pulizia e sistemazione delle sponde del fiume per una maggiore messa in sicurezza delle coltivazioni limitrofe”.