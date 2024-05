Randazzo, un salto verso gli Europei di Roma

Filippo Randazzo delle Fiamme Gialle, finalista olimpico di Tokio 2021, torna a vestire per un giorno la maglia della Pro Sport ’85 di Valguarnera, in occasione del Campionato Regionale di Società svoltosi a

Palermo, mettendosi alle spalle due anni tribolati di problemi fisici.

Un salto da 8,06 metri

Con l’8,06 nel Salto in Lungo si qualifica per gli Europei di Roma il prossimo 7 giugno. Nelle gare di Palermo, alle quali potevano partecipare gli atleti militari con la società di origine, Randazzo è finalmente riuscito a dimostrare la propria classe e qualità. Nonostante i problemi fisici e i vari infortuni, questi non gli hanno impedito di conquistare tre titoli italiani. Il suo balzo di domenica di mt. 8,06 lo ha portato a soli 6 cm. dal suo primato personale di 8,12 stabilito nel 2020. La gioia per l’atleta di San Cono è stata irrefrenabile dopo “l’impresa”. Randazzo era infatti da quell’occasione (8,10 e ottava posizione) che non atterrava così lontano.

Il balzo a Roma

Aveva la sua ultima chance per qualificarsi agli Europei proprio ieri e non l’ha fallita, sfruttandola anzi alla grande. Lo standard minimo per essere in pedana a Roma era fissato in 8 metri e Filippo è riuscito nell’impresa al terzo salto della gara di Palermo. Rientrato solo sabato da un meeting in Germania, dove purtroppo non era andato oltre i 7,49, ha trovato nel capoluogo siciliano la pedana e le condizioni atmosferiche più adatte per esprimersi e mettere a frutto gli allenamenti dell’ultimo scorcio di

primavera.

Il suo allenatore

L’atleta allenato da Carmelo Giarrizzo potrà dunque essere protagonista durante la rassegna continentale che svolgerà nella capitale dal 7 al 12 giugno e puntare a guadagnarsi la finale. Le qualificazioni sono in programma alle 12,55 di venerdì 7 giugno e l’eventuale Finale sabato 8 alle 20,00. Ma non solo Filippo Randazzo protagonista, per la società guidata dai fratelli Giarrizzo.

La performance di Rubino

Anche Valentina Rubino si esalta in una gara dove era presente anche la campionessa italiana Larissa Iapichino, fuori concorso, e con l’ottima misura di mt. 5,96 conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, il recente mt. 6,06 e l’argento dei Nazionali Universitari. Quello che impressiona è la notevole serie di salti tutti su uno standard elevato: 5.88, 5.87, 5.71, 5.56, 5.96, 5.91. Adesso per l’atleta della Pro Sport 85 la possibilità di accedere ai Campionati Italiani Assoluti attraverso il “Challenge” di qualificazione in programma a Brescia a metà giugno. La Pro Sport 85 ha presentato in pista a Palermo, anche diversi giovani Allieve ed Allievi. I giovani atleti hanno così avuto la possibilità non solo di fare esperienza ma anche confrontarsi con atleti ed atlete di livello nazionale ed internazionale.

Pellizzeri nel salto triplo

Nel Salto Triplo Salvina Pellizzeri ha migliorato il suo personale sfiorando i dieci metri con la misura di mt.9,92, mentre nel Lungo, forse stanca della prova del giorno precedente, non è andata oltre i 4,20. Supera ancora una volta i cinque metri l’altra allieva Asia Cordaro che ha saltato 5,04 mentre nel Triplo non è andata oltre i 10,22 piazzandosi al sesto posto. Buone anche le prove del mezzofondista

allievo Lorenzo Lici che migliora i personali sia nei mt.1500 (4’40″07) che negli 800 (2’14″48), indice che il lavoro svolto sotto la sapiente guida di Giuseppe Cozzo comincia a pagare. Infine, buona performance anche per l’altro allievo Simone Chessari impegnato nei 200 metri che ha corso la distanza in un promettente 25″02.