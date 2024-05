Rsa di Pietraperzia, finanziati lavori per 700 mila euro

Finanziati i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici e antincendio della Residenza sanitaria sssistita (RSA) Flavia Martinez di Pietraperzia. Il Ministero della Salute ha approvato il progetto presentato dall’Azienda sanitaria provinciale di Enna e l’opera avrà un costo di 700 mila euro, come annunciato dal commissario straordinario, Mario Zappia.

La funzione della Rsa

La Rsa è una struttura extra-ospedaliera per anziani e soggetti non autosufficienti, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e/o psichiche stabilizzate, richiedenti trattamenti continui finalizzati a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale.

Il commissario dell’Asp di Enna

“Il finanziamento ricevuto – afferma Zappia – consentirà all’utenza della RSA di essere accolta e assistita in una struttura rifunzionalizzata e adeguata a livello tecnologico e impiantistico e si coglie l’occasione per ringraziare la Regione per l’attenzione che riserva alla comunità di Pietraperzia”